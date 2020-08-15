Soylu: "Türkiye büyük tarihi değişim ve dönüşümlere imza atmaktadır"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması RİZE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'de gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuştu.
15.08.2020 18:05 | Son Güncelleme: 15.08.2020 18:12
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması RİZE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'de gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuştu.
Kaynak: AA