Soylu: "Türkiye büyük devlet olma karakteriyle göçle mücadeleyi etmeyi değil göçü yönetmeyi tercih etmiştir"
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Soylu: "Türkiye büyük devlet olma karakteriyle göçle mücadeleyi etmeyi değil göçü yönetmeyi tercih etmiştir"

18.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:19

Göç Kurulu Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Göç Kurulu Toplantısı"na katıldı.

Göç Kurulu Toplantısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Göç Kurulu Toplantısı"na katıldı.(3)

Soylu: 'Türkiye büyük devlet olma karakteriyle göçle mücadeleyi etmeyi değil göçü yönetmeyi tercih etmiştir'
Soylu: 'Türkiye büyük devlet olma karakteriyle göçle mücadeleyi etmeyi değil göçü yönetmeyi tercih etmiştir'
Soylu: 'Türkiye büyük devlet olma karakteriyle göçle mücadeleyi etmeyi değil göçü yönetmeyi tercih etmiştir'
Soylu: 'Türkiye büyük devlet olma karakteriyle göçle mücadeleyi etmeyi değil göçü yönetmeyi tercih etmiştir'
Soylu: 'Türkiye büyük devlet olma karakteriyle göçle mücadeleyi etmeyi değil göçü yönetmeyi tercih etmiştir'
Soylu: 'Türkiye büyük devlet olma karakteriyle göçle mücadeleyi etmeyi değil göçü yönetmeyi tercih etmiştir'
Soylu: 'Türkiye büyük devlet olma karakteriyle göçle mücadeleyi etmeyi değil göçü yönetmeyi tercih etmiştir'
Soylu: 'Türkiye büyük devlet olma karakteriyle göçle mücadeleyi etmeyi değil göçü yönetmeyi tercih etmiştir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

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