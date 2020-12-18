Soylu: "Türkiye büyük devlet olma karakteriyle göçle mücadeleyi etmeyi değil göçü yönetmeyi tercih etmiştir"
18.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:19
Göç Kurulu Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Göç Kurulu Toplantısı"na katıldı.
Göç Kurulu Toplantısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Göç Kurulu Toplantısı"na katıldı.(3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci