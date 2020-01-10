: Soylu: "Türkiye bugün bir siyasal güç, bir stratejik güç noktasına erişmiştir"

10.01.2020 22:18 | Son Güncelleme: 10.01.2020 22:21

"10 Ocak İdareciler Günü" programı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye gelmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "10 Ocak İdareciler Günü" münasebetiyle Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

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"Bu millet Osmanlı coğrafyasında hiçbir şeyi sömürmemiştir. Neredeyse bu coğrafyadan bir damla petrol almadan çıktık"

"Devlet olma alışkanlığı bir devlet geleneğinin olmasıyla ilgilidir. Para ve silah devlet olmaya yetmiyor. Bu işin bir de kalem boyutu var"

"Güney Sınırımızda üç tane harekat gerçekleştirdik. Bu harekatlar sayesinde hem oluşturulmak istenen terör koridorunu temizledik hem de orada hayatın normale dönmesi için çalışmalara başladık"

"Türkiye bugün okullarda okutulan ama bugün pratiğini gösteren bir siyasal güç, bir stratejik güç noktasına erişmiştir"

Kaynak: AA

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