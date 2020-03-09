Soylu: "Türkiye Afet Müdahale Eylem Planı'yla ülkemizde entegre müdahale sisteminin temelini atmış...
Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı"na katıldı.
09.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:35
Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı"na katıldı. (1)
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Soylu: "Türkiye Afet Müdahale Eylem Planı'yla ülkemizde entegre müdahale sisteminin temelini atmış...