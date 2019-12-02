Soylu: "Türkiye 21. yüzyılın başından bu yana büyük bir değişim içerisindedir"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri'nde konuştu.
02.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:44
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri'nde konuştu. (1)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Soylu: "Türkiye 21. yüzyılın başından bu yana büyük bir değişim içerisindedir"