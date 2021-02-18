Soylu: "Bütün kurumlarımızı yedinin üzerinde bir depreme hazırlıyoruz"
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Soylu: "Bütün kurumlarımızı yedinin üzerinde bir depreme hazırlıyoruz"

18.02.2021 11:34 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:57

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Eğitim Yılı Bakanlıklar Arası İşbirliği Protokolü İmza Töreninde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Eğitim Yılı Bakanlıklar Arası İşbirliği Protokolü İmza Töreninde konuştu. (3)

Soylu: 'Bütün kurumlarımızı yedinin üzerinde bir depreme hazırlıyoruz'
Soylu: 'Bütün kurumlarımızı yedinin üzerinde bir depreme hazırlıyoruz'
Soylu: 'Bütün kurumlarımızı yedinin üzerinde bir depreme hazırlıyoruz'
Soylu: 'Bütün kurumlarımızı yedinin üzerinde bir depreme hazırlıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

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