Soylu: "(Trafik kazası) Arefe gününden bugüne kadar toplam 45 vatandaşımız hayatını kaybetti"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi Bakan Soylu'nun trafik denetimi hakkında bilgi alması BALIKESİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.
03.08.2020 14:28 | Son Güncelleme: 03.08.2020 15:37
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi
Bakan Soylu'nun trafik denetimi hakkında bilgi alması BALIKESİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: AA