Soylu: "Trafik kazalarındaki ölüm oranlarını yüzbinde 6'ya indirdik
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Soylu: "Trafik kazalarındaki ölüm oranlarını yüzbinde 6'ya indirdik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi Katılımcılarla tokalaşması ve yerine geçmesi Sinevizyon gösterimi Bakan Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na katıldı.

03.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:17
Soylu:

İçişleri Bakanı 'nun gelişi

Katılımcılarla tokalaşması ve yerine geçmesi

Sinevizyon gösterimi

Bakan Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na katıldı. (1)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Soylu: "Trafik kazalarındaki ölüm oranlarını yüzbinde 6'ya indirdik
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