Soylu: "Trafik kazalarında ölüm vakalarının yüzde 50 azaltılması hedefini tutturabilen 2 ülkeden biriyiz"
24.12.2020 14:00 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:07
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KOM Daire Şehit Altuğ Verdi Toplantı Salonu'nda "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KOM Daire Şehit Altuğ Verdi Toplantı Salonu'nda "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. (11)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci