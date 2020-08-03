Soylu: "(Trafik kazalarında) Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ciddi oranda düşmüştür ama... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması BALIKESİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması BALIKESİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Son 10 yılın 5 günlük bayram ortalamalarına göre hem trafik kazalarındaki oran ciddi bir şekilde düşmüştür hem de hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ciddi oranda düşmüştür ama bu bize yeterli değildir."

Kaynak: AA