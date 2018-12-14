Soylu: "Terörist Nerede Varsa Ensesindeyiz, Bitireceğiz"

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taşköprü ilçesindeki Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin açılış töreninde konuştu. -1-

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Cumhurbaşkanımız talimatını verdi. Fırat'ın doğusu da batısı da neresiyse bilinsin ki, terörist nerede varsa ensesindeyiz, bitireceğiz. Bu coğrafyayı bu pisliklerden temizleyeceğiz."