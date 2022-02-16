Soylu: "Cumhuriyetin 100. yılında dağlarımızda bir tek terör örgütü mensubu kalmamalı"
AA, İbrahim Saykılı - Güncel
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Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (4)