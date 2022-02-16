Soylu: "Cumhuriyetin 100. yılında dağlarımızda bir tek terör örgütü mensubu kalmamalı" - Haberler
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Soylu: "Cumhuriyetin 100. yılında dağlarımızda bir tek terör örgütü mensubu kalmamalı"

AA, İbrahim Saykılı - Güncel
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Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (4)

Soylu: Cumhuriyetin 100. yılında dağlarımızda bir tek terör örgütü mensubu kalmamalı

Soylu: Cumhuriyetin 100. yılında dağlarımızda bir tek terör örgütü mensubu kalmamalı

Soylu: Cumhuriyetin 100. yılında dağlarımızda bir tek terör örgütü mensubu kalmamalı

AA / İbrahim Saykılı - Güncel

Süleyman Soylu, Jandarma, Güncel, Haberler

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