Soylu: "Tero¨r O¨rgu¨tlerinin Faaliyetlerini Finanse Etmek İçin Uyus¸turucu Kac¸akc¸ılıgˆı Yaptıgˆı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadelede 2016 yılına go¨re 2017'de operasyon sayısında yüzde 36, go¨zaltı sayısında yüzde 28 artıs¸ meydana geldiğini belirterek, "2017 yılında 2016 yılına go¨re esrar yakalamalarında yüzde 34, eroinde yüzde 168, kokainde yüzde 50, afyonda yüzde 51, bonzaide yüzde 131, metamfetaminde yüzde 287, uyus¸turucu hap yakalamalarında yüzde 151 artıs¸ sagˆlandı." dedi.

Uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunda sunum yapan Soylu, uyus¸turcu ile mu¨cadelenin, birbirinden c¸ok farklı kurumların is¸ birligˆini gerektirdigˆi ic¸in bunu temin etmek u¨zere illerde '"Uyus¸turucu ile Mu¨cadele Koordinasyon Kurulu" olus¸turulduğunu anımsattı.

Soylu, bu kurullarda o¨zellikle Uyus¸turucu ile Mu¨cadele Politika Belgesi'ndeki maddelerin hayata gec¸irilmesi ic¸in kararların alındığını, uygulamaların takip edildiğini ifade etti.

Kimyanın su¨rekli gelis¸tiğini, dolayısıyla uyus¸turucu maddelerin her gu¨n bir yenisinin u¨retilebildiğini belirten Soylu, "Bu gelis¸imi anlık izlemek ic¸in erken uyarı sistemini hayata gec¸irdik. Bu sistem yasal, kontrol altına alınmıs¸ olan uyus¸turucu ve uyarıcı maddelerin dıs¸ında, bu maddelere benzer etkiler go¨steren ancak herhangi bir yasal kısıtlılıgˆı olmayan yeni maddelerin kayıt altına alınması ic¸in kurulmus¸ bir sistemdir." diye konuştu.

Soylu, 2008 yılından bugu¨ne toplam 706 yeni nesil uyus¸turucu maddenin ilgili kanun hu¨ku¨mlerine dahil edildiğini kaydetti.

Uyus¸turucu yakalamalarının en o¨nemli faaliyetlerinden birisinin de yol kontrolleri olduğunu anlatan Soylu, yol kontrol ve arama faaliyetlerine 2 bin 719 farklı noktada 24 bin 500 personelle aralıksız devam edildiğini bildirdi.

Soylu, 2017 yılında 44,4 milyon aracın ve 93,4 milyon kis¸inin kontrol edildiğini, 587 bin 769 arac¸ ve 194 bin 213 kis¸i hakkında is¸lem yapıldığını açıkladı.

Arama ve yakalama faaliyetlerine yardımcı olması ic¸in emniyet ve jandarma bo¨lgeleri plaka tanıma sisteminin (PTS) birbirine entegre edildiğini belirten Soylu, "Kent gu¨venlik yo¨netim sistemlerinde 2017'de nokta sayısı 10 bin 954'ten 12 bin 373'e, kamera sayısı 26 bin 469'dan 31 bin 718'e c¸ıkarılmıs¸tır. Dogˆu ve Gu¨neydogˆu'daki 22 kritik ilde kent güvenlik yönetim sistemleri tamamlanmıs¸, Haziran 2018'de tu¨m Tu¨rkiye'de kurulum tamamlanacaktır. Proje tamamlandıgˆında 22 bin 548 noktada 76 bin 114 kamerayla sistem faaliyete gec¸ecektir." bilgisini verdi.

Soylu 2017-2018 yıllarında ülke genelinde 7 narkotik, 53 genel asayis¸, 7 trafik, 4 kac¸akc¸ılık uygulaması olmak u¨zere toplamda 71 huzur uygulaması yapıldığını belirtti.

Operasyonlarda ve yakalamalarda artış

Son yıllarda uluslararası kurulus¸lar tarafından c¸ıkarılan uyus¸turucu ve tero¨r raporlarında, tero¨r ve uyus¸turucu ticareti arasındaki finans bagˆlantılarının ac¸ıkc¸a ortaya konulduğunu dile getiren Soylu, "Ülkemizde yu¨ru¨tu¨len tero¨r operasyonlarında, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ, FETÖ/PYD, DHKP/C gibi tero¨r o¨rgu¨tlerinin faaliyetlerini finanse etmek amacıyla uyus¸turucu kac¸akc¸ılıgˆı yaptıgˆı ac¸ıkc¸a anlas¸ılmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Diyarbakır kırsalında PKK/KCK tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n yasa dıs¸ı kenevir ekim alanlarını tespit ederek imha etmek amacıyla 2016 yılında 20, 2017 yılında 48 operasyon yapıldığını aktaran Soylu, 2016 ve 2018 yılları arasında narkotero¨r operasyonlarında 168 bin kilogram esrar, 252 kilogram kokain, 50 kilogram afyon, 5 bin 814 adet ecstasy hap ve 79 milyon 144 bin 997 ko¨k kenevir ele gec¸irildiğini kaydetti.

Soylu, ülke genelinde yapılan c¸alıs¸malarla 2016 yılına go¨re 2017'de operasyon sayısında yüzde 36, go¨zaltı sayısında yüzde 28 artıs¸ olduğunu, 2017 yılında 2016 yılına go¨re esrar yakalamalarında yüzde 34, eroin yakalamalarında yüzde 168, kokain yakalamalarında yüzde 50, afyon yakalamalarında yüzde 51, bonzai yakalamalarında yüzde 131, metamfetamin yakalamalarında yüzde 287, uyus¸turucu hap yakalamalarında yüzde 151 artıs¸ sagˆlandığını ifade etti.

Uyus¸turucu yakalamalarının yüzde 86,2'sinin emniyet ve jandarma tarafından yurt ic¸inde, yüzde 13,2'sinin hudut kapılarında gerçekleştirildiğini anlatan Soylu, "Do¨nem kıyaslaması yapmak istersek, u¨lke genelinde yapılan c¸alıs¸malarla 2016 yılına go¨re 2018'in ilk 3 ayında operasyon sayısında yüzde 63, go¨zaltı sayısında yüzde 45 artıs¸ meydana gelmis¸tir." diye konuştu.

Şu anda 50 binin üzerinde kişinin uyuşturucuyla ilgili suçlardan cezaevlerinde bulunduğunu bildiren Soylu, "Tutuklama oranımız artmıştır ve bu ciddi şekilde caydırıcıdır. 2018'in ilk üç ayında da uyuşturucudan tutuklananların sayısı sayısı 5 bin 710." dedi.

"Sentetik ecza kullanımında artış"

Soylu, şunları kaydetti:

"Bakanlıgˆımız tarafından yayınlanan Uyus¸turucu ile Mu¨cadele Politika Belgesi kapsamında o¨nu¨mu¨zdeki su¨rec¸te de tedbirlerimiz ve c¸alıs¸malarımız artarak devam edecektir.

Projelerin yaygınlas¸tırılarak proje havuzu olus¸turulması, illerde tespit edilen riskli alanların denetimleri ve sokak satıcılarına yo¨nelik uygulamalar, narkotero¨r c¸alıs¸malarına agˆırlık verilmesi, o¨ncelikle kritik 15 ilin olmak u¨zere tu¨m illerin risk haritalarının olus¸turulması, Ege ve Akdeniz sahil gu¨venlik komutanlıklarının imkanlarının arttırılması, havayolu ve kargo ile uyus¸turucu sevkiyatının o¨nlenmesine yo¨nelik c¸alıs¸malar yapılması, bu tedbirlerden sadece birkac¸ıdır.

Uyus¸turucu arzıyla mu¨cadelede, kendi sınırlarımızdaki mu¨cadele esas olmak u¨zere rota u¨lkelerle sıkı is¸ birligˆi sagˆlayabilmek o¨nemli sonuc¸lar olus¸turacaktır. Bu ülkelerle İstanbul'da mayıs ayında teknik ve siyasi olmak u¨zere 2 c¸alıs¸ma yapmak ic¸in hazırlıklarımız su¨rmektedir.

Uyus¸turucu ile mu¨cadelede go¨rev alan birimlerimizin alanda yaptıgˆı bas¸arılı operasyonlar ve artan baskı neticesinde beyaz-yes¸il rec¸eteli sentetik ecza kullanımının arttıgˆı degˆerlendirilmektedir. Bu konunun, eczaneler bas¸ta olmak u¨zere Sagˆlık Bakanlıgˆı ile es¸ gu¨du¨mlu¨ olarak bakanlıgˆımızca takip edilmesi, du¨zenli ve sagˆlıklı veri toplama sistemi kurulması da ayrıca o¨nem arzetmektedir."

"Türkiye uyuşturucu sağanağı ile karşı karşıya"

Soylu, Zeytin Dalı operasyonuyla, oradan Türkiye'ye akabilecek, hatta Suudi Arabistan'a gidebilecek sentetik uyuşturucuların önemli şekilde önünün kesildiğini söyleyerek, Türkiye'nin bunu sahada mücadele yaparak ortaya koyduğunu kaydetti.

Türkiye'nin bir uyuşturucu sağanağı ile karşı karşıya olduğunu belirten Soylu, "Terör sadece eline kalaşnikof alıp evlatlarımızı şehit etmiyor. Terör aynı zamanda uyuşturucu üzerinden gelecek nesillerimize yönelik çok önemli saldırılar gerçekleştiriyor." dedi.

Soylu, ihbar etmenin ayıbı olmayacağını, ihbar edilirse suçlulara ulaşabileceklerini dile getirdi.