Soylu: "Teknoloji ve modernlik yeni imkanlarla birlikte yeni tehditlerin ve mevcut tehditlerin...
Çalıştayın düzenlendiği salondan genel görünüm İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi" Çalıştayına katıldı.
23.09.2019 10:29
Çalıştayın düzenlendiği salondan genel görünüm
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkışı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi" Çalıştayına katıldı.
Kaynak: AA