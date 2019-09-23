Soylu: "Teknoloji ve modernlik yeni imkanlarla birlikte yeni tehditlerin ve mevcut tehditlerin...

Soylu: "Teknoloji ve modernlik yeni imkanlarla birlikte yeni tehditlerin ve mevcut tehditlerin...

Çalıştayın düzenlendiği salondan genel görünüm İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi" Çalıştayına katıldı.

23.09.2019 10:29
Soylu:

Çalıştayın düzenlendiği salondan genel görünüm

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkışı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi" Çalıştayına katıldı.

Kaynak: AA
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