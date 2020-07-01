Soylu: "Teknenin gölün tam ortasında battığını düşünüyoruz"
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Soylu: "Teknenin gölün tam ortasında battığını düşünüyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Van Gölü'nde incelemelerde bulunması, yetkililerden bilgi alması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopter ile ayrılışı VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Gölü'nde batan tekneye ilişkin...

01.07.2020 11:54 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:32

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Van Gölü'nde incelemelerde bulunması, yetkililerden bilgi alması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopter ile ayrılışı VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Gölü'nde batan tekneye ilişkin açıklamalarda bulundu. (3)

Soylu: 'Teknenin gölün tam ortasında battığını düşünüyoruz'

Kaynak: AA

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