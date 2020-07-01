Soylu: "Teknenin gölün tam ortasında battığını düşünüyoruz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Van Gölü'nde incelemelerde bulunması, yetkililerden bilgi alması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopter ile ayrılışı VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Gölü'nde batan tekneye ilişkin...
01.07.2020 11:54 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:32
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Van Gölü'nde incelemelerde bulunması, yetkililerden bilgi alması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopter ile ayrılışı VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Gölü'nde batan tekneye ilişkin açıklamalarda bulundu. (3)
Kaynak: AA