Soylu: Tehlike Büyük. 2014'teki Seçim Değil Bu Seçim

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Güngören Aliya İzzet Begoviç Parkı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Bakan Süleyman Soylu, "Mayıs ayında İnsansız Hava Araçlarına öyle bir aparat ortaya koyuyoruz ki, teröristler değil dağlardan çıkmayı kafalarını çıkaramayacak. Hiç merak etmeyin. Hangi oyunu kurarlarsa kursunlar, hangi tezgahı oluştururlarsa oluştursunlar bu milletin iradesi böyle kavi olduğu sürece bize bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

"ÜÇ TANE TRUVA ATI BULMUŞLAR"

Bakan Soylu, "Üç tane Truva atı bulmuşlar. İstanbul'da İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, İzmir'de adını bilmiyorum. Adı neyse. Üçü Truva atı olacak. HDP'lileri onların içerisine koyacaklar, belediye meclislerine, belediye başkanlarına girecekler, doğu ve güneydoğuda bizim onlara kaybettirdiğimiz o anlayışı, bize diyeceklerki 'Bize orada kaybettirdiniz ama biz burada Kılıçdaroğlu'nun, İyi Parti'nin, Saadet Partisi'nin şemsiyesinin altında belediye meclislerine girdik. Belediyeleri kazandık.Hadi gelin şimdi' diyecekler. Size soruyorum. Bizim çocuklarımız Kato'da niye şehit oldu? Bizim çocuklarımız 6 aylık kundaktaki çocuğunun kokusunu koklamadan, Gabar'da, Cudi'de, Ağrı'da, Madur'da niye Hakk'a teslim oldular? namusumuz için, ezanımız için, bayrağımız için niye teslim oldular" şeklinde konuştu.

"TEHLİKE BÜYÜK. 2014'TEKİ SEÇİM DEĞİL BU SEÇİM"

Soylu, "İmamoğlu, sağda, solda 'Karadeniz evladıyım' diye geziyor. Karadeniz evladı 3 tane oy için PKK'ya sığınmaz, yamulmaz. İmamoğlu ve Mansur Yavaş çıksın desin ki, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin. Bir terör örgütünün oyuna bizim ihtiyacımız yok. Aynı zamanda bir milletvekilleri var. Sezgin Tanrıkulu.Terörist cenazesi gezmek istiyor. Şimdi gidemez. Terörist cenazesine gidiyordu eskiden. 'Onunla aynı partide bulunmaktan tiksiniyorum' desin de bu millet o zaman onun ne olduğunu görsün. Truva atı olarak, hile yaparak. Tehlike büyük. 2014'teki seçim değil bu seçim" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA