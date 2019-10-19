Soylu: "TBMM'de bu muhtarlık yasasını bir vesileyle çıkarabilecektir, bu konuda alt yapıda hazırdır"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı Muhtarlar Konfederasyonu toplantısında konuştu.
19.10.2019 13:46
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı Muhtarlar Konfederasyonu toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: AA