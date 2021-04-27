Soylu: "(Tam kapanma sürecinde izin belgesi) Görev bildirim forumları en geç perşembe sabahı kolluk kuvvetlerimize iletilmiş olacak"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 il Vali, Emniyet Müdürleri, Jandarma Komutanları, Sahil Güvenlik Komutanları ile Pandemi Tedbirlere uygulanmasına ilişkin vks toplantısı yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 il Vali, Emniyet Müdürleri, Jandarma Komutanları, Sahil Güvenlik Komutanları ile Pandemi Tedbirlere uygulanmasına ilişkin vks toplantısı yaptı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci