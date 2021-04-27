Soylu: "(Tam kapanma sürecinde emekli maaşlarının ödenmesi) Vatandaşımızın işini kolaylaştırıcı bir yöntemle çözülmüş olacak"
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Soylu: "(Tam kapanma sürecinde emekli maaşlarının ödenmesi) Vatandaşımızın işini kolaylaştırıcı bir yöntemle çözülmüş olacak"

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin vali, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, sahil güvenlik komutanları ile pandemi tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin video konferans toplantısı yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin vali, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, sahil güvenlik komutanları ile pandemi tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin video konferans toplantısı yaptı. (4)

Soylu: '(Tam kapanma sürecinde emekli maaşlarının ödenmesi) Vatandaşımızın işini kolaylaştırıcı bir yöntemle çözülmüş olacak'
Soylu: '(Tam kapanma sürecinde emekli maaşlarının ödenmesi) Vatandaşımızın işini kolaylaştırıcı bir yöntemle çözülmüş olacak'
Soylu: '(Tam kapanma sürecinde emekli maaşlarının ödenmesi) Vatandaşımızın işini kolaylaştırıcı bir yöntemle çözülmüş olacak'
Soylu: '(Tam kapanma sürecinde emekli maaşlarının ödenmesi) Vatandaşımızın işini kolaylaştırıcı bir yöntemle çözülmüş olacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

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