Soylu: "Takdiri, tedbiri ve tevekkülü birbirlerine bahane etmemek lazım"
Salondan görüntü Tanıtım Filminden görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılış programında konuştu.
28.10.2019 10:46
Salondan görüntü
Tanıtım Filminden görüntüler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılış programında konuştu. (1)
Kaynak: AA
VİDEO: Soylu: "Takdiri, tedbiri ve tevekkülü birbirlerine bahane etmemek lazım"