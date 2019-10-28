Soylu: "Takdiri, tedbiri ve tevekkülü birbirlerine bahane etmemek lazım"

Soylu: "Takdiri, tedbiri ve tevekkülü birbirlerine bahane etmemek lazım"

Salondan görüntü Tanıtım Filminden görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılış programında konuştu.

28.10.2019 10:46
Soylu:

Salondan görüntü

Tanıtım Filminden görüntüler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılış programında konuştu. (1)

Kaynak: AA

VİDEO: Soylu: "Takdiri, tedbiri ve tevekkülü birbirlerine bahane etmemek lazım"
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