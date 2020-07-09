Soylu: "Tahmini 16,5 ton olarak söylediğimiz patlayıcının 15 tonu patlatılmıştı" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'daki patlama ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'daki patlama ile ilgili açıklamalarda bulundu. (3)

İçişleri Bakanı Soylu: "(Sakarya'daki patlama) Burada iki türlü patlayıcı var. Birincisi depolarda var olan patlayıcılar. Depolarda var olan ve soğutulan patlayıcılar henüz oradalar. Esas ortak noktada olan ve bizim tahmini 16,5 ton olarak söylediğimiz patlayıcının 15 tonu patlatılmıştı. Bugün, yarın en geç tamamlanacaktı böyle bir olayla karşı karşıya kaldık. Diğer patlayıcılar oradaki depolarda hala."

Kaynak: AA