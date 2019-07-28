Soylu: "Suriyelilerle ilgili bir sınırdışı işlemi söz konusu değildir"

Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi

Bakan Soylu'nun konuşması -Soylu:

-"Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerle ilgili bir sınırdışı işlemi söz konusu değildir"

KAHRAMANMARAŞ (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti.

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Kaynak: AA