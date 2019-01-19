Soylu: "(Suriyeliler) Seçim Sonuçları Üzerinde Tesir Edebilecek Etkiye Sahip Değildir"

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nu Erzurum'a gelişi

"Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"

Palandöken kayakam merkezinde düzenlenen toplantıdan görüntü

İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması ERZURUM - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum'da düzenlenen Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'nda katıldı.

Soylu: "Ne Suriyelilerin oy kullanması ne adres kayıtlarındaki bir eksiklik-hata, seçimin sonuçları üzerinde tesir edebilecek etkiye sahip değildir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye seçim yapma ve seçim güvenliği konusunda dünyada önde gelen ülkelerden biridir ve hatta başlarındadır."

Kaynak: AA