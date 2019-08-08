Soylu: "Şu anda yaklaşık talep edilen 400'e yakın çadırın yüzde 80'i kuruldu ve hala kurulmaya...

08.08.2019 23:36

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Denizli'deki deprem) Şu anda yaklaşık talep edilen 400'e yakın çadırın yüzde 80'i kuruldu ve hala kurulmaya devam ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla biraz önce konuştum. Aynı zamanda genel müdürümüz de burada. Onlar hasar tespitlerine başladı. 330'u aşkın yapıdaki hasar tespitlerini değerlendirdiler. 52'sinde de ağır hasar buldular. Çardak'ta da yaklaşık 60 evde veya yapıda bir tespitte bulundular. Orada da 7 ağır hasar buldular."

Kaynak: AA