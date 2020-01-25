: Soylu: "Şu anda Malatya'da enkaz altında hiç kimse yok"

25.01.2020 06:35 | Son Güncelleme: 25.01.2020 06:39

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ve Gökçe Mahallesinde hasar gören evleri incelemesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları MALATYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ve Gökçe Mahallesinde hasar gören evleri inceledi ve vatandaşlarla sohbet etti. (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Elazığ'daki deprem) Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız. İlk dakikadan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları açık ve nettir. İnşallah yaralarımızı el birliğiyle saracağız ve burada karşı karşıya kalınan durumları el birliğiyle gidereceğiz"

Kaynak: AA

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