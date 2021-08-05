Soylu: "Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii, şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik"
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Soylu: "Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii, şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik"

Anadolu Ajansı / Servet Ülkü - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. (4)

İçişleri Bakanı Soylu: "Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii. Şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik. Bunların da 172'sine işlem gerçekleştirildi."

Soylu: 'Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii, şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik'
Soylu: 'Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii, şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik'
Soylu: 'Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii, şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik'
Soylu: 'Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii, şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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Soylu: "Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii, şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik" - Haberler
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