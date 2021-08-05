Soylu: "Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii, şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.