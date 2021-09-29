Soylu: "Afet öncesi hazırlıklarımız, afet anı ve afet sonrası yapacaklarımızla alakalı tüm adımlarımızı en iyi şekilde atma konusundaki gayretimizi...
AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mobil Mutfak Tırı Teslimi ve Akreditasyon Sertifikası Teslim Töreni'nde konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mobil Mutfak Tırı Teslimi ve Akreditasyon Sertifikası Teslim Töreni'nde konuştu. (3)