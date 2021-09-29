Soylu: 'Afet öncesi hazırlıklarımız, afet anı ve afet sonrası yapacaklarımızla alakalı tüm adımlarımızı en iyi şekilde atma konusundaki gayretimizi... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Soylu: "Afet öncesi hazırlıklarımız, afet anı ve afet sonrası yapacaklarımızla alakalı tüm adımlarımızı en iyi şekilde atma konusundaki gayretimizi...

AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mobil Mutfak Tırı Teslimi ve Akreditasyon Sertifikası Teslim Töreni'nde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mobil Mutfak Tırı Teslimi ve Akreditasyon Sertifikası Teslim Töreni'nde konuştu. (3)

Soylu: Afet öncesi hazırlıklarımız, afet anı ve afet sonrası yapacaklarımızla alakalı tüm adımlarımızı en iyi şekilde atma konusundaki gayretimizi...

Soylu: Afet öncesi hazırlıklarımız, afet anı ve afet sonrası yapacaklarımızla alakalı tüm adımlarımızı en iyi şekilde atma konusundaki gayretimizi...

Soylu: Afet öncesi hazırlıklarımız, afet anı ve afet sonrası yapacaklarımızla alakalı tüm adımlarımızı en iyi şekilde atma konusundaki gayretimizi...

Soylu:
AA / Mesut Tankulu - Son Dakika Haberleri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da konuştu: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da konuştu: (2)

 Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '(Yurt bahanesiyle) 24 ildeki eylemlere 2243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci. Bu öğrencilerin tamamına...

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yurt bahanesiyle) 24 ildeki eylemlere 2243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci. Bu öğrencilerin tamamına...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Binali Yıldırım
Magazin Mehmet Topal Ezgi Mola Oğuzhan Koç Amelia Hamlin
Spor Mario Balotelli Tunç Soyer Stefan Kuntz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Sergen Yalçın Yemek Tarifleri Memduh Büyükkılıç Hava Durumu Zafer Kurugöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Soylu: 'Afet öncesi hazırlıklarımız, afet anı ve afet sonrası yapacaklarımızla alakalı tüm adımlarımızı en iyi şekilde atma konusundaki gayretimizi... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 14:11:43. #1.11#