İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Van'ın İran Sınırı'ndaki Başkale ilçesinin Esenyamaç Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Soylu, "Son üç yılda İran sınırında 1 milyon 250 bin kaçak göçmenin geçişi engellendi. Eğer bunlar engellenmeseydi hepsi Türkiye'ye gelirdi. Sınırımızın diğer tarafında şu an 2 milyon göçmen var. Kaçak geçişlere karşı sınırda her türlü önlem alınmış durumdu. Şu anda da herhangi bir göç dalgası yok" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki üs bölgesi ziyaretinin ardından helikopterle 31 Temmuz'da selin vurduğu Van'ın İran sınırındaki Esenyamaç Mahallesi'ne geldi. Burada Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Başkale Kaymakamı Asım Solak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Büyükşehir Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ve kurum amirleri tarafından karşılanan Bakan Soylu, selde evleri hasar gören vatandaşları ziyaret edip, sorunlarını dinledi. Soylu, selde son anda kurtarılan Kader ve annesi Selime Yurtseven ile görüştü. Yapılan hasar tespit çalışmaları ile ilgili de bilgi alan Soylu, o tarihte Başkale'de sel felaketi yaşanırken, kendilerinin de yangın bölgesinde olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, ziyaretinin ardından bölgeden ayrıldı.