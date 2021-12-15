Soylu: "Son 2 yılda yaşadığımız afetler bize çok ciddi uyarılar vermektedir"
AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi Bakan Soylu'nun kürsüye çıkışı Bakan Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HAK-İŞ Konfederasyonu afetle mücadelede çalışanlara yetkinlik kazandırılması, HAK Arama ve Kurtarma / Umut timi kurulması projesi kapanış...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi
Bakan Soylu'nun kürsüye çıkışı
Bakan Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HAK-İŞ Konfederasyonu afetle mücadelede çalışanlara yetkinlik kazandırılması, HAK Arama ve Kurtarma/ Umut timi kurulması projesi kapanış programına katıldı. (1)