Soylu: "Son 2 yılda yaşadığımız afetler bize çok ciddi uyarılar vermektedir" - Haberler
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Soylu: "Son 2 yılda yaşadığımız afetler bize çok ciddi uyarılar vermektedir"

AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi Bakan Soylu'nun kürsüye çıkışı Bakan Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HAK-İŞ Konfederasyonu afetle mücadelede çalışanlara yetkinlik kazandırılması, HAK Arama ve Kurtarma / Umut timi kurulması projesi kapanış...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi

Bakan Soylu'nun kürsüye çıkışı

Bakan Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HAK-İŞ Konfederasyonu afetle mücadelede çalışanlara yetkinlik kazandırılması, HAK Arama ve Kurtarma/ Umut timi kurulması projesi kapanış programına katıldı. (1)

Soylu: Son 2 yılda yaşadığımız afetler bize çok ciddi uyarılar vermektedir

Soylu: Son 2 yılda yaşadığımız afetler bize çok ciddi uyarılar vermektedir

Soylu: Son 2 yılda yaşadığımız afetler bize çok ciddi uyarılar vermektedir

AA / Bayram Akkaya - Son Dakika Haberleri

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