Soylu: "(Sokağa çıkma kısıtlaması) Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Akdere'deki semt pazarında "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlere katıldı.
06.08.2020 13:36 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:45
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Akdere'deki semt pazarında "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlere katıldı. Bakan Soylu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)
Kaynak: AA