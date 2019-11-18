Soylu: "Size teslim edilecek olan sistem, Türkiye'nin en büyük dijital dönüşüm projelerinden...
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Soylu: "Size teslim edilecek olan sistem, Türkiye'nin en büyük dijital dönüşüm projelerinden...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "E-belediye Bilgi Sistemi Eğitim Programı"nda konuştu.

18.11.2019 16:31 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:38
Soylu:

İçişleri Bakanı 'nun kürsüdeki konuşması

Toplu fotoğraf çekimi ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "E-belediye Bilgi Sistemi Eğitim Programı"nda konuştu. (7)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Soylu: "Size teslim edilecek olan sistem, Türkiye'nin en büyük dijital dönüşüm projelerinden...
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