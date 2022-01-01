Soylu, şehit bekçi Abdürrezzak Kanat için düzenlenen cenaze törenine katıldı - Haberler
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Soylu, şehit bekçi Abdürrezzak Kanat için düzenlenen cenaze törenine katıldı

AA / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aileye başsağlığı dilemesi Cenaze namazının kılınması Helallik istenmesi Şehit bekçi Abdürrezzak Kanat'ın naaşının camiden götürülüşü BATMAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da hırsızlık suçundan aranan şüphelinin peşine düşen ekibe ateş açılması...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aileye başsağlığı dilemesi

Cenaze namazının kılınması

Helallik istenmesi

Şehit bekçi Abdürrezzak Kanat'ın naaşının camiden götürülüşü BATMAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da hırsızlık suçundan aranan şüphelinin peşine düşen ekibe ateş açılması sonucu şehit olan bekçi Abdürrezzak Kanat için Mehmet Emin Terece Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Soylu, şehit bekçi Abdürrezzak Kanat için düzenlenen cenaze törenine katıldı

Soylu, şehit bekçi Abdürrezzak Kanat için düzenlenen cenaze törenine katıldı

Soylu, şehit bekçi Abdürrezzak Kanat için düzenlenen cenaze törenine katıldı

Son dakika haber... Batman'da hırsızlık şüphelisini yakalamak isteyen ekibe ateş açıldı: 1 şehit, 1 yaralı (2)

Son dakika haber... Batman'da hırsızlık şüphelisini yakalamak isteyen ekibe ateş açıldı: 1 şehit, 1 yaralı (2)

 DSİ personelini şehit eden PKKYPG'li teröristlerden 5'i etkisiz hale getirildi

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 Son dakika... MSB: DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesindeki operasyonda 5 PKKYPG'li terörist etkisiz hale...

Son dakika... MSB: DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesindeki operasyonda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale...

AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri

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