Soylu, şehit bekçi Abdürrezzak Kanat için düzenlenen cenaze törenine katıldı
AA / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aileye başsağlığı dilemesi Cenaze namazının kılınması Helallik istenmesi Şehit bekçi Abdürrezzak Kanat'ın naaşının camiden götürülüşü BATMAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da hırsızlık suçundan aranan şüphelinin peşine düşen ekibe ateş açılması...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aileye başsağlığı dilemesi
Cenaze namazının kılınması
Helallik istenmesi
Şehit bekçi Abdürrezzak Kanat'ın naaşının camiden götürülüşü BATMAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da hırsızlık suçundan aranan şüphelinin peşine düşen ekibe ateş açılması sonucu şehit olan bekçi Abdürrezzak Kanat için Mehmet Emin Terece Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.