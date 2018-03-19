Soylu, Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasına ilişkin, "Ay yıldızlı bayrağımızı evlatlarımız Afrin'in merkezine diktiler. Biz oraya sadece toprağından, yurdundan, çoluğundan çocuğundan, eşinden, barkından ayrı düşen, namusunu muhafaza etmek için şu Müslüman yurduna sığınanların tekrar kendi yurtlarına dönmesinin merhametini getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Soylu, 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla Gölbaşı Vilayetler Evi'nde verdiği yemekte, şehit aileleri ile bir araya geldi.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, şehit aileleri bulus¸malarında ve şehitlerin anıldıgˆı toplantılarda yalnız olmadıklarına inandığını ifade ederek, "Bilirim ki o evlatlarımız, bizim şehitlerimiz manevi varlıklarıyla aramızdadırlar çünkü Cenab-ı Allah'ın ayeti açıktır, 'Onlara ölüler demeyiniz, onlar diridirler. Ancak siz bilmezsiniz.' Öyleyse bizler burada yalnız değiliz." diye konuştu.

Bu¨tu¨n şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Soylu, şehit ailelerin duruşunun ve dayanıklılığının aynı olduğunu söyledi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümünün kutlandığını anımsatan Soylu, şöyle devam etti:

"Üzerinden tam 103 yıl gec¸ti. Zeytin Dalı operasyonuna giden askerimize, jandarmamıza, polis özel harekatımıza mikrofon uzatıyorlar, 'Ailene bir s¸ey diyor musun?' diye soruyorlar. Gu¨lerek ve nes¸e içerisinde 'Bizi beklemesinler.' diyor. Ogˆlu bunu so¨ylu¨yor. Anne baba öte taraftan 'Aman evladım sen ne diyorsun?' demiyor. Belki go¨zu¨ yas¸lı ama gururlu, 'Aferin' diyor, gurur duyuyor."

Soylu, "Bugün Afrin'deyiz. Hele 18 Mart günü Afrin'deyiz. Ay yıldızlı bayrağımızı, evlatlarımız Afrin'in merkezine diktiler. Bugün haykırıyoruz hep birlikte. Aslında biz oraya sadece toprağından, yurdundan, çoluğundan çocuğundan, eşinden, barkından ayrı düşen, namusunu muhafaza etmek için şu Müslüman yurduna sığınanların tekrar kendi yurtlarına dönmesinin merhametini getirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"2019 seçimlerinin ardından vites yükselteceğiz"

Bakan Soylu, Türkiye'nin 2019 seçimlerinin ardından vites yu¨kseltecegˆini belirterek, Tu¨rkiye'nin artık "sistem ülkesi" haline geldiğini kaydetti.

Suriye'de ic¸ savas¸ın başladığı gu¨nden beri ana muhalefetin, Avrupa'nın ve Amerika'nın tavsiyelerde bulunduğunu söyleyen Soylu, "Kapılarınızı kapatın, sırtınızı do¨nün ve kulaklarınızı tıkayın. Go¨rmeyin, duymayın ve konus¸mayın. Tu¨rkiye bu tavsiyeyi elinin tersiyle itmis¸tir. Bas¸kalarının yazdıgˆı senaryoda figu¨ran olmayı reddetmis¸tir." ifadelerini kullandı.

Salona geldiğinde şehit aileleriyle selamlaşan ve çocuklara oyuncak dağıtan Soylu, oturduğu masanın altında bir çocuğun oyuncak arabayla oynadığını fark etmesi üzerine küçüğü yanına aldı ve bir süre sohbet etti.