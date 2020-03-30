Soylu: Şehirler arası otobüs yolculuklarının yüzde 99.75 azaldı Koronavirüs gündemiyle ilgili açıklama yapan ve şehirler arası otobüs yolculuklarının yüzde 99.75 azaldığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İlk bulaşıcı vakayı yurt dışından aldık.

Koronavirüs gündemiyle ilgili açıklama yapan ve şehirler arası otobüs yolculuklarının yüzde 99.75 azaldığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İlk bulaşıcı vakayı yurt dışından aldık. Özellikle İstanbul'da çok dikkatli olmalıyız" dedi.