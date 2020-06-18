Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tuğamiral Kendir'i kabul... Tuğamiral Ahmet Kendir ve beraberindeki heyet Tuğamiral Ahmet Kendir'in konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (1) ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 38.

Tuğamiral Ahmet Kendir ve beraberindeki heyet

Tuğamiral Ahmet Kendir'in konuşması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (1) ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tuğamiral Ahmet Kendir ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. (1)

Kaynak: AA