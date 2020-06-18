Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tuğamiral Kendir'i kabul...
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Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tuğamiral Kendir'i kabul...

Tuğamiral Ahmet Kendir ve beraberindeki heyet Tuğamiral Ahmet Kendir'in konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (1) ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 38.

18.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:48

Tuğamiral Ahmet Kendir ve beraberindeki heyet

Tuğamiral Ahmet Kendir'in konuşması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (1) ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tuğamiral Ahmet Kendir ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. (1)

Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tuğamiral Kendir'i kabul...

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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