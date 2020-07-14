Soylu: "(Rize'deki sel) Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması RİZE - Şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelanların yaşandığı bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması RİZE - Şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelanların yaşandığı bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1) Kaynak: AA