Soylu: "(Polislere) Bugün Türkiye, eğer terörden ari ise bunda payınızın önemli olduğunu söylemek istiyorum" - Haberler
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Soylu: "(Polislere) Bugün Türkiye, eğer terörden ari ise bunda payınızın önemli olduğunu söylemek istiyorum"

AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Daire Başkanlığı Değerlendirme Toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Daire Başkanlığı Değerlendirme Toplantısına katıldı. (8)

"Bugün Türkiye, eğer terörden ari ise, eğer Türkiye bugün toplumsal olaylardan ari ise birilerinin karıştırmak istediği gibi karışmıyorsa bunda payınızın çok önemli olduğunu bir kere daha altını çizerek burada huzurunuzda hakkını vererek söylemek istiyorum"

Soylu: (Polislere) Bugün Türkiye, eğer terörden ari ise bunda payınızın önemli olduğunu söylemek istiyorum

Soylu: (Polislere) Bugün Türkiye, eğer terörden ari ise bunda payınızın önemli olduğunu söylemek istiyorum

Soylu: (Polislere) Bugün Türkiye, eğer terörden ari ise bunda payınızın önemli olduğunu söylemek istiyorum

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AA / Bekir Bektaş - Son Dakika Haberleri

Süleyman Soylu, Türkiye, Güncel, Haber

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