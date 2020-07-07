Soylu: "Polis teşkilatı, kuralları, hukuku, astını üstünü bilen bir disiplin teşkilatıdır"
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Soylu: "Polis teşkilatı, kuralları, hukuku, astını üstünü bilen bir disiplin teşkilatıdır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

07.07.2020 14:11 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:27

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. (7)

"Polis teşkilatı bir disiplin teşkilatıdır. Kuralları bilen, hukuku bilen, astını bilen üstünü bilen bir disiplin teşkilatı. Bundan en ufak bir sapma gösterdiğimiz andan itibaren milletimize mahcup oluruz"

Soylu: 'Polis teşkilatı, kuralları, hukuku, astını üstünü bilen bir disiplin teşkilatıdır'

Kaynak: AA

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