Soylu: "Pkk ile İltisaklıları Listelerine Koyanlara Karşı Bir Sözümüz Olacak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "299 PKK iltisaklıyı listelerine koyup, şehirlere bir şekilde yönetici olarak nakşetmeye çalışanlara karşı bizim bir sözümüz olacak." dedi.

Soylu, bir otelde düzenlenen "Ankara'daki Karadenizliler Buluşması" programında, Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde korkak bir millet olmadığını, tarihinde kendisine yapılan bir tehditten ürkmediğini söyledi.

Dağlarda 700 terörist kaldığını ve terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Soylu, "Teröristleri adım adım takip ediyoruz. Teröristler burnunu dışarı çıkaramıyorlar, çıkaramayacaklar da." ifadesini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Kürdistan'da biz kazacağız, Batı'da da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz." ifadesini hatırlatan Soylu, şunları kaydetti:

"O zaman 'bu çocuklar niye şehit oldu?' diye ben kendi kendime sorarım. 'PKK'ya yardım eden 94 belediyeyi görevden niye aldık?' diye ben kendi kedime sorarım. O zaman 'kaymakamlar sabahtan akşama kadar niye ölüm tehdidi aldılar da orada cansiperane dünyanın en güzel işlerini çıkardılar?' diye ben kendime sorarım. O zaman 'gazilerimiz niye kolunu bacağını kaybetti?' diye ben kendime sorarım. Herkes sorsun. Biz kimsenin enayisi değiliz, kimse kusura bakmasın. 299 PKK iltisaklıyı listelerine koyup, şehirlere bir şekilde yönetici olarak nakşedilmeye çalışanlara karşı bizim bir sözümüz olacak."

"İngiltere nal toplayacak"

Türkiye'nin iyi bir yolda gittiğini aktaran Soylu, "Heyecanım ne biliyor musunuz? 15 yıl sonra Türkiye'nin hangi ilinde olursa olsun, bütün üniversitelerinde etrafımızdaki coğrafyaların her bir öğrencisi gelecek ve okuyacak. 15 yıl sonra tam bu noktaya gelmiş olacağız. İngiltere nal toplayacak, dünyanın başka bu işten para kazanan ülkelerin tamamına nal toplatacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA