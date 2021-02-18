Soylu: "AB ülkelerinin tamamının yakaladığı eroinin iki katını biz tek başımıza yakaladık"
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Soylu: "AB ülkelerinin tamamının yakaladığı eroinin iki katını biz tek başımıza yakaladık"

18.02.2021 16:08 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:41

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teknik ve Yardımcı Branş Subay ve Astsubay Temel Kursiyerlerin Diploma Töreni'ne katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teknik ve Yardımcı Branş Subay ve Astsubay Temel Kursiyerlerin Diploma Töreni'ne katıldı. (3)

Soylu: 'AB ülkelerinin tamamının yakaladığı eroinin iki katını biz tek başımıza yakaladık'
Soylu: 'AB ülkelerinin tamamının yakaladığı eroinin iki katını biz tek başımıza yakaladık'
Soylu: 'AB ülkelerinin tamamının yakaladığı eroinin iki katını biz tek başımıza yakaladık'
Soylu: 'AB ülkelerinin tamamının yakaladığı eroinin iki katını biz tek başımıza yakaladık'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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