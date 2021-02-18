Soylu: "AB ülkelerinin tamamının yakaladığı eroinin iki katını biz tek başımıza yakaladık"
18.02.2021 16:08 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:41
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teknik ve Yardımcı Branş Subay ve Astsubay Temel Kursiyerlerin Diploma Töreni'ne katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teknik ve Yardımcı Branş Subay ve Astsubay Temel Kursiyerlerin Diploma Töreni'ne katıldı. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem