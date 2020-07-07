Soylu: "PKK bugün korkusundan telsizle bile konuşamıyor"
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Soylu: "PKK bugün korkusundan telsizle bile konuşamıyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

07.07.2020 13:04 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. (4)

"2019 yılında 7'si ulusal, 85'i bölgesel, 236'sı yerel olmak üzere toplam 328 tane organize suç örgütünü çökerttik"

"Sadece bu yıl ilk 5 ayda özellikle Kovid salgını varken 2 tanesi ulusal 23 bölgesel 85 yerel olmak üzere toplam 11 tane organize suç örgütünü çökerttik"

"PKK mağaralarda bile barınamaz hale geldi diyoruz. Birileri burun kıvırıyor. Hakkari'yi bilenler bilir. Dünden beri izlediğimiz 2 kişilik bir terörist, sabahleyin Hakkari Alandüz'de etkisiz hale getirildi.

Soylu: 'PKK bugün korkusundan telsizle bile konuşamıyor'

Kaynak: AA

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