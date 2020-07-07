Soylu: "Pek çok ülkeden yabancı vatandaşlar, polis adayları, polisler, bizim okullarımızda eğitim...
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Soylu: "Pek çok ülkeden yabancı vatandaşlar, polis adayları, polisler, bizim okullarımızda eğitim...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

07.07.2020 13:44 | Son Güncelleme: 07.07.2020 13:54

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. (6)

"Pek çok ülkeden yabancı vatandaşlar, polis adayları, polisler, bizim okullarımızda eğitim almaktadırlar. Bugüne kadar 84 ülkeye eğitim düzenlenmiş. Toplam 2465 eğitim"

"Üçte biri yeni bir teşkilat. Çok doğal ki hemen sahayla beraber buluşturmak zorunda olduğumuz bir teşkilat"

Soylu: 'Pek çok ülkeden yabancı vatandaşlar, polis adayları, polisler, bizim okullarımızda eğitim...

Kaynak: AA

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