Soylu: "Parmak izi tarayıcılarından okunan izlerle çalışan nitelikte parmak izi tanıma ürünü hayata geçirilmiştir"
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Hatıra fotoğrafı çekimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biyometrik Veri Yönetimi Sistemi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Hatıra fotoğrafı çekimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biyometrik Veri Yönetimi Sistemi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (8)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci