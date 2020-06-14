Soylu: "(Pandemi süreci) Jandarmamız sadece güvenliği sağlamadı, sadece terörle mücadele etmedi...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma teşkilatını kabul etti.
14.06.2020 12:35 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:03
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma teşkilatını kabul etti. (3)
Kaynak: AA