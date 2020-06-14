Soylu: "(Pandemi süreci) Jandarmamız sadece güvenliği sağlamadı, sadece terörle mücadele etmedi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma teşkilatını kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma teşkilatını kabul etti. (3) Kaynak: AA