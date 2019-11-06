Soylu: "Öyle koşuyoruz, öyle koşacağız ki muhalif olarak arkamızdan gelenler tozumuzu bile...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu.
06.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:01
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu. (6)
Kaynak: AA
VİDEO: Soylu: "Öyle koşuyoruz, öyle koşacağız ki muhalif olarak arkamızdan gelenler tozumuzu bile...