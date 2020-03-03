Soylu: "(Otobüs taşımacılığının güvenliği) Hiç bir ihmale müsaade etmeyeceğiz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na katıldı.
03.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na katıldı. (4)
Kaynak: AA