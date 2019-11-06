Soylu: "Ortadoğu üzerinden ülkemizi istikrarsızlaştırmaya çalışanların ellerinden imkan ve fırsatı...

Soylu: "Ortadoğu üzerinden ülkemizi istikrarsızlaştırmaya çalışanların ellerinden imkan ve fırsatı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu.

06.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:19
Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu. (3)

Kaynak: AA

VİDEO: Soylu: "Ortadoğu üzerinden ülkemizi istikrarsızlaştırmaya çalışanların ellerinden imkan ve fırsatı...
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