Soylu: "Ortadoğu üzerinden ülkemizi istikrarsızlaştırmaya çalışanların ellerinden imkan ve fırsatı...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu.
06.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:19
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu. (3)
Kaynak: AA
VİDEO: Soylu: "Ortadoğu üzerinden ülkemizi istikrarsızlaştırmaya çalışanların ellerinden imkan ve fırsatı...