Soylu: "(Orman yangınları) Burada hiç kimse siyasi ve ideolojik bir ayrılık ortaya koymadan mücadelesini devam ettiriyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris Öğretmenevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.