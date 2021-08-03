Soylu: "(Orman yangınları) Burada hiç kimse siyasi ve ideolojik bir ayrılık ortaya koymadan mücadelesini devam ettiriyor"
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Soylu: "(Orman yangınları) Burada hiç kimse siyasi ve ideolojik bir ayrılık ortaya koymadan mücadelesini devam ettiriyor"

Anadolu Ajansı / Servet Ülkü - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris Öğretmenevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris Öğretmenevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (3)

Bakan Soylu: "(Orman yangınları) Orman teşkilatımızdan Karayolları'mıza kadar, güvenlik teşkilatlarımızdan belediyelerimize kadar herkes büyük bir mücadele ortaya koymaktadır"

Bakan Soylu: "(Orman yangınları) Burada hiç kimse siyasi ve ideolojik bir ayrılık ortaya koymadan, kırmızı-beyaz Türkiye formasıyla, ay-yıldızla mücadelesini devam ettiriyor."

Soylu: '(Orman yangınları) Burada hiç kimse siyasi ve ideolojik bir ayrılık ortaya koymadan mücadelesini devam ettiriyor'
Soylu: '(Orman yangınları) Burada hiç kimse siyasi ve ideolojik bir ayrılık ortaya koymadan mücadelesini devam ettiriyor'
Soylu: '(Orman yangınları) Burada hiç kimse siyasi ve ideolojik bir ayrılık ortaya koymadan mücadelesini devam ettiriyor'
Soylu: '(Orman yangınları) Burada hiç kimse siyasi ve ideolojik bir ayrılık ortaya koymadan mücadelesini devam ettiriyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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Soylu: "(Orman yangınları) Burada hiç kimse siyasi ve ideolojik bir ayrılık ortaya koymadan mücadelesini devam ettiriyor" - Haberler
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