Soylu: "Online gıda şirketleri ramazan ayı boyunca 24 saat vatandaşımıza hizmetleri getirebilecekler"
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Soylu: "Online gıda şirketleri ramazan ayı boyunca 24 saat vatandaşımıza hizmetleri getirebilecekler"

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin vali, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, sahil güvenlik komutanları ile pandemi tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin video konferans toplantısı yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin vali, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, sahil güvenlik komutanları ile pandemi tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin video konferans toplantısı yaptı. (5)

Soylu: 'Online gıda şirketleri ramazan ayı boyunca 24 saat vatandaşımıza hizmetleri getirebilecekler'
Soylu: 'Online gıda şirketleri ramazan ayı boyunca 24 saat vatandaşımıza hizmetleri getirebilecekler'
Soylu: 'Online gıda şirketleri ramazan ayı boyunca 24 saat vatandaşımıza hizmetleri getirebilecekler'
Soylu: 'Online gıda şirketleri ramazan ayı boyunca 24 saat vatandaşımıza hizmetleri getirebilecekler'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

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