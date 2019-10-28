Soylu: "Öldürülen El-Bağdadi ne kadar teröristse, Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir"

Soylu: "Öldürülen El-Bağdadi ne kadar teröristse, Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılış programında konuştu.

28.10.2019 11:27
Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılış programında konuştu. (6)

Kaynak: AA

VİDEO: Soylu: "Öldürülen El-Bağdadi ne kadar teröristse, Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir"
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